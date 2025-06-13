Утечку в модуле «Звезда» на МКС удалось полностью устранить впервые за шесть лет
«Роскосмос»: На МКС устранили утечку воздуха из российского модуля «Звезда»
Российский модуль «Звезда» Обложка © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»
В «Роскосмосе» заявили об успешном устранении утечки воздуха в переходной камере модуля «Звезда» российского сегмента МКС, впервые обнаруженной в 2019 году.
После многочисленных попыток локализовать утечку, специалисты завершили очередной этап герметизации. Анализ данных, полученных после проведения работ в июне 2025 года, позволяет утверждать, что утечка воздуха в переходной камере полностью устранена.
«Согласно оценке экспертов Центра управления полётами, утечки на российском сегменте МКС нет», — заявили в «Роскосмосе».
В ведомстве подчеркнули, что продолжают осуществлять ежедневный мониторинг и техническое обслуживание всех систем российского сегмента МКС, чтобы избежать подобную ситуацию.
Ранее сообщалось, что Россия намерена создать масштабную спутниковую сеть из более чем сотни аппаратов для управления беспилотниками.Руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Баканов представил космическую инициативу страны на конференции «ЦИПР» в Нижнем Новгороде.