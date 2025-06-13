Утечку в модуле «Звезда» на МКС удалось полностью устранить впервые за шесть лет

В «Роскосмосе» заявили об успешном устранении утечки воздуха в переходной камере модуля «Звезда» российского сегмента МКС, впервые обнаруженной в 2019 году.

После многочисленных попыток локализовать утечку, специалисты завершили очередной этап герметизации. Анализ данных, полученных после проведения работ в июне 2025 года, позволяет утверждать, что утечка воздуха в переходной камере полностью устранена.

«Согласно оценке экспертов Центра управления полётами, утечки на российском сегменте МКС нет», — заявили в «Роскосмосе».

В ведомстве подчеркнули, что продолжают осуществлять ежедневный мониторинг и техническое обслуживание всех систем российского сегмента МКС, чтобы избежать подобную ситуацию.