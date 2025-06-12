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12 июня, 17:40

Путин призвал своевременно завершить создание орбитальной спутниковой группировки

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин потребовал своевременно и в полном объёме завершить формирование орбитальной спутниковой группировки. Об этом он заявил в ходе совещания по вопросам реализации государственной программы вооружений.

«Важным направлением работы остается развитие космических войск. Необходимо своевременно и в полном объёме завершить формирование орбитальной группировки космических аппаратов различного назначения», — отметил глава государства.

Создание новой орбитальной группировки позволит значительно повысить эффективность всех видов разведки, а также обеспечит управление войсками и вооружением в режиме реального времени, подчеркнул президент.

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Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов рассказал о планах России развернуть орбитальную группировку, которая будет насчитывать более ста спутников. Она обеспечит управление беспилотными авиационными системами. По его словам, на конференции в Нижнем Новгороде была представлена формула «102 + 1 КА», отражающая предполагаемое количество аппаратов для этой задачи.

Милена Скрипальщикова
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