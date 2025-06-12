Путин призвал своевременно завершить создание орбитальной спутниковой группировки

Президент РФ Владимир Путин потребовал своевременно и в полном объёме завершить формирование орбитальной спутниковой группировки. Об этом он заявил в ходе совещания по вопросам реализации государственной программы вооружений.

«Важным направлением работы остается развитие космических войск. Необходимо своевременно и в полном объёме завершить формирование орбитальной группировки космических аппаратов различного назначения», — отметил глава государства.

Создание новой орбитальной группировки позволит значительно повысить эффективность всех видов разведки, а также обеспечит управление войсками и вооружением в режиме реального времени, подчеркнул президент.