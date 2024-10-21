Роскосмос обнаружил 20 неопознанных объектов вблизи нерабочего спутника Intelsat

Около вышедшего из строя спутника Intelsat обнаружили 20 неопознанных объектов. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

«По расчётам специалистов, образование данных объектов произошло 19 октября 2024 года. Результаты предварительного анализа показали, что ближайшие космические аппараты российской группировки к точке стояния спутника Intelsat-33e на геостационарной орбите — телекоммуникационные «Экспресс-АТ1», «Ямал-402» и «Экспресс-АМ6», гидрометеорологический «Электро-Л», — сообщили в госкорпорации.

Там отметили, что в настоящее время российские специалисты собирают координатные данные для уточнения параметров орбит обнаруженных космических объектов. В «Роскосмосе» добавили, что после их перевода на устойчивое сопровождение эти объекты будут включены в расчёты потенциально опасных сближений со спутниками российской орбитальной группировки, которые отслеживаются системой АСПОС ОКП.