Роскосмос обнаружил 20 неопознанных объектов вблизи нерабочего спутника Intelsat
Около вышедшего из строя спутника Intelsat обнаружили 20 неопознанных объектов. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».
«По расчётам специалистов, образование данных объектов произошло 19 октября 2024 года. Результаты предварительного анализа показали, что ближайшие космические аппараты российской группировки к точке стояния спутника Intelsat-33e на геостационарной орбите — телекоммуникационные «Экспресс-АТ1», «Ямал-402» и «Экспресс-АМ6», гидрометеорологический «Электро-Л», — сообщили в госкорпорации.
Там отметили, что в настоящее время российские специалисты собирают координатные данные для уточнения параметров орбит обнаруженных космических объектов. В «Роскосмосе» добавили, что после их перевода на устойчивое сопровождение эти объекты будут включены в расчёты потенциально опасных сближений со спутниками российской орбитальной группировки, которые отслеживаются системой АСПОС ОКП.
Ранее Life.ru рассказывал, что вторую пару российских спутников «Ионосфера-М» планируется запустить в апреле 2025 года. Согласно презентации «Планета Земля как космическая система», планируется запуск двух пар космических аппаратов «Ионосфера-М» (№3 и №4) в ноябре 2024 года и в апреле следующего года.
Wikipedia / Intelsat, S.A