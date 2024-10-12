Вторую пару российских спутников «Ионосфера-М» запустят в апреле 2025 года
Спутник «Ионосфера-М». Обложка © Сайт Роскосмоса
Вторую пару российских спутников «Ионосфера-М» планируется запустить в апреле 2025 года. Об этом говорится в докладе директора Института космических исследований РАН Анатолия Петруковича.
Из презентации учёного «Планета Земля как космическая система» в рамках фестиваля «Наука 0+» следует, что запуск двух пар космических аппаратов «Ионосфера-М» (№3 и №4) намечен на ноябрь 2024-го и апрель следующего года. До этого Роскосмос сообщал, что запуск аппаратов «Ионосфера-М» (№1 и № 2) с попутной полезной нагрузкой планируется осуществить до конца осени.
«Ионосфера-М» — космический аппарат нового поколения для исследования космической погоды (гелиогеофизической обстановки). Спутник будет наблюдать за Солнцем и солнечной активностью, мониторить состояние ионосферы и геомагнитную активность.
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