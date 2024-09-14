Крушение «Луны-25» сравнили с досадным промахом «Луны-1» в 1959 году

Запущенная в 2023 году российская автоматическая станция «Луна-25» разбилась о поверхность естественного спутника Земли не из-за серьёзной ошибки, а по недоразумению, аналогичная ситуация произошла и с «Луной-1» в 1959 году. Об этом рассказал в интервью ТАСС научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН, научный руководитель первого этапа лунной программы академик Лев Зелёный.

«К сожалению, гибель «Луны-25» — это такое же недоразумение, как и в своё время промах «Луны-1». Это не систематическая принципиальная ошибка, это недоработанная проверка связи между различными системами аппарата», — пояснил учёный.

По его словам, в 1959 году разработчики не учли время, которое требуется сигналу выключения двигателей второй ступени, чтобы достичь аппарата. Поэтому «Луна-1» пролетела мимо цели на удалении в шесть тысяч километров. Однако полёт не был безрезультатным, так как ионные ловушки на стенках устройства помогли впервые обнаружить «солнечный ветер», напомнил Зелёный. Также благодаря специальному напылению «Луна-1» с Земли выглядела как комета, её маршрут можно было ещё долго наблюдать.