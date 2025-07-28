Глава «Роскосмоса» обсудит перекрёстные полёты с шефом NASA на мысе Канаверал

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявил о планах встретиться и провести переговоры с руководством NASA в США во время запуска Crew Dragon с российским космонавтом на борту. Об этом он рассказал в эфире телеканала РБК.

«У нас есть совместные проекты — Международная космическая станция, где российский сегмент, американский сегмент, у нас перекрёстные полёты. Это когда с Байконура «Союзом» мы запускаем двух наших космонавтов, последний раз это были Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий совместно с (астронавтом НАСА, — Прим. Life.ru.) Джонатаном Кимом», — рассказал Баканов.

Он также объяснил, что российская сторона приглашена на запуск с мыса Канаверал из Флориды на (ракете) Falcon и (корабле) Dragon. В нём будут участвовать два американских астронавта и один российский космонавт. После мероприятия и состоится ряд переговоров о дальнейшем взаимодействии и сотрудничестве между «Роскосмосом» и NASA.

При этом, что за конкретный запуск будет совершён, Баканов не рассказал. Ближайший перекрестный полёт американского корабля состоится 31 июля, в составе экипажа — российский космонавт Олег Платонов.