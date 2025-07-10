Трамп назначил министра транспорта США Даффи временным главой NASA
Дональд Трамп и Шон Даффи. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / repseanduffy
Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру министра транспорта Шона Даффи на пост временного руководителя NASA. Американский лидер отметил, что Даффи проделывает огромную работу по решению транспортных проблем страны, включая создание современных систем управления воздушным движением и восстановление дорожной инфраструктуры.
«Шон проделывает огромную работу по решению транспортных проблем нашей страны», — написал республиканец в социальной сети The Truth Social.
В ответ министр транспорта заявил в соцсети X, что для него большая честь принять эту миссию, добавив, что пришло время покорять космос.
Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты начали активно искать замену SpaceX в свете конфликта между Илоном Маском и Дональдом Трампом. NASA и Министерство обороны США обратились к ряду аэрокосмических компаний с просьбой ускорить разработку ракет и космических систем, которые могут быть задействованы для государственных запусков.