«Я поймала спрайт»: Астронавт NASA запечатлела редчайшее космическое явление с МКС
Астронавт NASA Айерс сделала с МКС фото редкого атмосферного спрайта
Сенсационный кадр редкого атмосферного явления — спрайта — удалось сделать астронавту NASA Николь Айерс прямо с борта Международной космической станции. Уникальный снимок был незамедлительно опубликован ею на платформе X.
Кадры редчайшего явления — спрайта. Фото © Х / Astro_Ayers
«Просто. Вау. Когда мы сегодня утром пролетали над Мексикой и США, я поймала этот спрайт (вид электрических разрядов, происходящих в мезосфере и термосфере. — Прим. Life.ru)», — подписала кадр она.
Сама Айерс подчеркнула, что подобные орбитальные фотографии спрайтов имеют колоссальное значение для исследователей. Они открывают новые возможности для понимания того, как формируются эти мимолетные свечения, каковы их физические параметры и каким образом они связаны с грозовой активностью.
Примечательно, что спрайты невозможно увидеть с поверхности Земли.
Ранее сообщалось, что после успешного выполнения всех поставленных задач на орбите грузовой корабль «Прогресс МС-29» отделился от Международной космической станции. Затем он начал своё путешествие обратно к Земле, совершив контролируемый вход в её атмосферу. Значительная часть его структуры сгорела, но оставшиеся элементы были затоплены в удалённом секторе Тихого океана.
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