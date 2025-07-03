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3 июля, 10:07

Маск призвал отправить МКС на пенсию и заняться освоением Марса

Маск призвал человечество сконцентрировать силы на освоении Марса

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что человечеству пора всерьёз заняться освоением Марс, а вот МКС нужно отправить на пенсию. Такое мнение он высказал у себя в соцсети Х.

«Пора отправить космическую станцию на покой и сосредоточиться на Марсе», — написал предприниматель.

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Ранее Илон Маск заявил, что главной целью его компании SpaceX является высадка на Марсе. По его словам, корабль может на обратном пути «заглянуть» на Луну. Миллиардер утверждает, что «независимая цивилизация» будет построена на «красной планете» в течение 20-30 лет.

Владимир Озеров
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