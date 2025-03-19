Илон Маск объявил о планах по созданию «независимой цивилизации» на Марсе

Американский предприниматель Илон Маск хочет построить «независимую цивилизацию» на Марсе через 20-30 лет. Об этом он сообщил в эфире телеканала Fox News.

«Мы достигли той самой точки, в которой наш летательный аппарат стал надёжным, и мы можем доставить космонавтов на Марс. Мы хотим взять кого-то, кто хочет на Марс, и попросить его построить там независимую цивилизацию», — подчеркнул бизнесмен.

Маск добавил, что это долгосрочная цель его компании SpaceX. Бизнесмен предположил, что марсианская цивилизация может появиться через 20-30 лет.