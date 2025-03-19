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19 марта, 12:40

Илон Маск объявил о планах по созданию «независимой цивилизации» на Марсе

Маск заявил о желании построить «независимую цивилизацию» на Марсе через 20 лет

Американский предприниматель Илон Маск хочет построить «независимую цивилизацию» на Марсе через 20-30 лет. Об этом он сообщил в эфире телеканала Fox News.

«Мы достигли той самой точки, в которой наш летательный аппарат стал надёжным, и мы можем доставить космонавтов на Марс. Мы хотим взять кого-то, кто хочет на Марс, и попросить его построить там независимую цивилизацию», — подчеркнул бизнесмен.

Маск добавил, что это долгосрочная цель его компании SpaceX. Бизнесмен предположил, что марсианская цивилизация может появиться через 20-30 лет.

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Напомним, ранее учёные NASA нашли вероятное доказательство жизни на Марсе. Внимание исследователей привлекли необычные камни кварца с «леопардовыми узорами», которые обнаружил марсоход Perseverance в кратере Езеро. Илон Маск, пока ещё проводятся разные исследования, заявил о планах начать заселение Красной планеты. По его словам, это может произойти уже через пять-семь лет.

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Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Дарья Нарыкова
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