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2 мая, 16:44

Трамп хочет вывести МКС из эксплуатации к 2030 году

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dima Zel

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dima Zel

Президент США Дональд Трамп решил сократить на 508 млн долларов расходы на Международную космическую станцию (МКС) в следующем году. К 2030 году её уже планируют вывести из эксплуатации, указано в пояснительной записке Белого дома.

«Бюджет предусматривает сокращение численности экипажа и объёма исследований на борту МКС в рамках подготовки к её выводу из эксплуатации к 2030 году и последующей замене на коммерческие орбитальные станции», — говорится в документе.

NASA видит будущее пилотируемой космонавтики в коммерческих орбитальных платформах, которые придут на смену МКС. В ближайшие годы агентство направит основные усилия на их развитие. Кроме того, будут исследованы альтернативные стратегии для дальнейшего развития американской пилотируемой программы.

Напомним, что Международная космическая станция функционирует с ноября 1998 года. В марте 2025-го она совершила 150-тысячный виток вокруг Земли. Впрочем, ресурс МКС уже подходит к концу, заявил ранее американский миллиардер Илон Маск.

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Полина Никифорова
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