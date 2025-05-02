Трамп хочет вывести МКС из эксплуатации к 2030 году

Президент США Дональд Трамп решил сократить на 508 млн долларов расходы на Международную космическую станцию (МКС) в следующем году. К 2030 году её уже планируют вывести из эксплуатации, указано в пояснительной записке Белого дома.

«Бюджет предусматривает сокращение численности экипажа и объёма исследований на борту МКС в рамках подготовки к её выводу из эксплуатации к 2030 году и последующей замене на коммерческие орбитальные станции», — говорится в документе.