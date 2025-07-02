Остатки корабля «Прогресс МС-29» затопили в Тихом океане
«Роскосмос»: После миссии на МКС «Прогресс МС-29» затопили в Тихом океане
«Прогресс МС-29» Обложка © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»
Грузовой корабль «Прогресс МС-29» завершил миссию на орбите и после отстыковки от МКС вошёл в атмосферу Земли. Часть конструкции упала в отдалённом районе Тихого океана.
«По данным Центра управления полётами ЦНИИмаш, несгоревшие элементы конструкции корабля упали в несудоходном районе южной части Тихого океана», — сообщили в «Роскосмосе».
Напомним, 1 июля в 21:43 мск «Прогресс МС-29» отделился от модуля «Поиск» на Международной космической станции. Корабль был выведен на орбиту 21 ноября 2024 года с космодрома Байконур при помощи ракеты-носителя «Союз-2.1а».