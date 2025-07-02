Остатки корабля «Прогресс МС-29» затопили в Тихом океане

Грузовой корабль «Прогресс МС-29» завершил миссию на орбите и после отстыковки от МКС вошёл в атмосферу Земли. Часть конструкции упала в отдалённом районе Тихого океана.

«По данным Центра управления полётами ЦНИИмаш, несгоревшие элементы конструкции корабля упали в несудоходном районе южной части Тихого океана», — сообщили в «Роскосмосе».