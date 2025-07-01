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1 июля, 20:27

Грузовой корабль «Прогресс МС-29» отстыковался от МКС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dima Zel

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dima Zel

Вечером 1 июля в 21:43 по московскому времени космический грузовик «Прогресс МС-29» отделился от модуля «Поиск» на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

«Прогресс МС-29» отстыковался от МКС. Видео © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»

Следующий этап — запланированное на 00:52 мск включение двигателя для торможения и выведения корабля с орбиты. После этого аппарат войдёт в плотные слои атмосферы и разрушится. По информации Центра управления полётами ЦНИИмаш, остатки конструкции, не сгоревшие при входе в атмосферу, упадут в удалённой, неосвоенной части южной области Тихого океана.

«Прогресс МС-29» был выведен на орбиту 21 ноября 2024 года с космодрома Байконур при помощи ракеты-носителя «Союз-2.1а».

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Напомним, на смену ему 6 июля пристыкуется новый «Прогресс МС-31», старт которого с Байконура запланирован на 3 июля. «Прогресс МС-31» доставит на МКС топливо, воду, продукты питания, научное оборудование и другие необходимые грузы для обеспечения жизнедеятельности экипажа и проведения научных экспериментов.

Тимур Хингеев
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