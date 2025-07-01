Грузовой корабль «Прогресс МС-29» отстыковался от МКС

Вечером 1 июля в 21:43 по московскому времени космический грузовик «Прогресс МС-29» отделился от модуля «Поиск» на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

«Прогресс МС-29» отстыковался от МКС. Видео © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»

Следующий этап — запланированное на 00:52 мск включение двигателя для торможения и выведения корабля с орбиты. После этого аппарат войдёт в плотные слои атмосферы и разрушится. По информации Центра управления полётами ЦНИИмаш, остатки конструкции, не сгоревшие при входе в атмосферу, упадут в удалённой, неосвоенной части южной области Тихого океана.

«Прогресс МС-29» был выведен на орбиту 21 ноября 2024 года с космодрома Байконур при помощи ракеты-носителя «Союз-2.1а».