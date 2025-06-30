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Регион
30 июня, 15:09

«Роскосмос» показал снимок принёсшего холод и ливни в Москву циклона «Корнелиус»

«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок циклона «Корнелиус», который принёс в Москву и Подмосковье сильные дожди и похолодание. Кадр появился в Telegram-канале госкорпорации.

Спутниковое фото циклона «Корнелиус» над Москвой. Обложка © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»

Спутниковое фото циклона «Корнелиус» над Москвой. Обложка © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»

Снимок демонстрирует плотный облачный фронт, протянувшийся над регионом. Кадр был сделан спутниками «Арктика-М» и «Электро-Л».

Спутники «Роскосмоса» поймали в объектив виновника ненастной погоды — циклон Зирос
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Циклон «Корнелиус» установил новый атмосферный антирекорд в Москве. Утром 30 июня метеостанция на ВДНХ зафиксировала давление в 728,3 мм рт. ст. — это самый низкий показатель за всю историю летних наблюдений в этот день. Как уточняют синоптики, снижение значений продолжилось и позже, а окончательный рекорд будет зафиксирован ближе к вечеру. Предыдущий минимум держался с 1979 года.

Обложка © Life.ru

Милена Скрипальщикова
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