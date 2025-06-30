«Роскосмос» показал снимок принёсшего холод и ливни в Москву циклона «Корнелиус»

Циклон «Корнелиус» установил новый атмосферный антирекорд в Москве. Утром 30 июня метеостанция на ВДНХ зафиксировала давление в 728,3 мм рт. ст. — это самый низкий показатель за всю историю летних наблюдений в этот день. Как уточняют синоптики, снижение значений продолжилось и позже, а окончательный рекорд будет зафиксирован ближе к вечеру. Предыдущий минимум держался с 1979 года.