«Роскосмос» показал снимок принёсшего холод и ливни в Москву циклона «Корнелиус»
«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок циклона «Корнелиус», который принёс в Москву и Подмосковье сильные дожди и похолодание. Кадр появился в Telegram-канале госкорпорации.
Спутниковое фото циклона «Корнелиус» над Москвой. Обложка © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»
Снимок демонстрирует плотный облачный фронт, протянувшийся над регионом. Кадр был сделан спутниками «Арктика-М» и «Электро-Л».
Циклон «Корнелиус» установил новый атмосферный антирекорд в Москве. Утром 30 июня метеостанция на ВДНХ зафиксировала давление в 728,3 мм рт. ст. — это самый низкий показатель за всю историю летних наблюдений в этот день. Как уточняют синоптики, снижение значений продолжилось и позже, а окончательный рекорд будет зафиксирован ближе к вечеру. Предыдущий минимум держался с 1979 года.
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