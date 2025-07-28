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27 июля, 22:51

В «Роскосмосе» назвали сроки появления ракеты, как у Илона Маска

Роскосмос намерен испытать прототип возвращаемой ступени в течение двух лет

Обложка © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»

Обложка © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»

«Роскосмос» планирует создать и испытать прототип возвращаемой первой ступени ракеты-носителя в течение полутора-двух лет. Об этом сообщил глава госкорпорации Дмитрий Баканов в интервью РБК ТВ.

Баканов отметил, что техническое задание на отработку прототипа, который в «Роскосмосе» называют «кузнечиком», было подписано только в июне текущего года и заложено в национальный проект. По его словам, необходимо провести максимально качественную отработку этой технологии.

«У нас техническое задание на отработку, в народе называется «кузнечик» — вверх-вниз прыгает, — подписано только в июне текущего года. Это заложено в национальный проект. И нам нужно, чтобы это прошло максимально качественно, где-то полторва-два года для отработки этой технологии», — заявил Баканов.

Он также сравнил многоразовое использование первых ступеней ракет-носителей с многоразовостью авиалайнеров, пояснив, что это позволяет существенно удешевить стоимость пусковых услуг. Ранее Баканов сообщал, что запуск перспективной метановой ракеты «Амур» с многоразовой первой ступенью запланирован на рубеже 2027-2028 годов.

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Ранее Life.ru рассказывал, что с космодрома Восточный успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б», которая вывела на орбиту два гелиогеофизических аппарата «Ионосфера-М» и восемнадцать дополнительных спутников. Головная часть с разгонным блоком «Фрегат» отделилась от третьей ступени ракеты примерно через 9,5 минут после старта. Основной задачей миссии являлся вывод на солнечно-синхронную орбиту гелиогеофизических космических аппаратов «Ионосфера-М» № 3 и № 4, который состоялся приблизительно через час после запуска.

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Антон Голыбин
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