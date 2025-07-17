МКС подняли на 1,93 километра для поддержания высоты орбиты станции

16 июля в 17:45 по московскому времени специалисты провели плановую коррекцию орбиты Международной космической станции. Согласно данным «Роскосмоса», с помощью двигателей грузового корабля «Прогресс» высоту полёта МКС увеличили на 1,93 километра. После выполнения манёвра рабочая орбита станции составила 416,8 километра над поверхностью Земли.

Такие коррекции являются регулярной процедурой, необходимой для компенсации естественного снижения орбиты. Под воздействием сопротивления верхних слоёв атмосферы, плотность которых изменяется в зависимости от солнечной активности, МКС ежемесячно теряет от сотен метров до несколько километров высоты.

В госкорпорации подчеркнули, что проведённая операция носит штатный характер и направлена на поддержание оптимальных параметров орбиты для обеспечения нормальных условий работы экипажа и проведения научных экспериментов. Последний манёвр стал частью серии запланированных орбитальных корректировок, выполняемых российскими специалистами в рамках эксплуатации станции.