«Прогресс МС-31» успешно пристыковался к российскому сегменту МКС

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-31» успешно пристыковался к модулю «Поиск» российского сегмента Международной космической станции (МКС). Трансляцию стыковки вёл «Роскосмос».

Прогресс МС-31. Видео © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»

Ракета «Союз-2.1а» с грузовиком стартовала с космодрома Байконур 3 июля в 22:32 по московскому времени, выведя его на низкую околоземную орбиту. Полёт корабля к станции осуществлялся по традиционной двухсуточной схеме сближения, за время которой «Прогресс МС-31» совершил 34 витка вокруг Земли. Корабль пробудет на орбите Земли 167 суток.

Грузовик доставил на станцию 950 килограммов топлива для дозаправки МКС, 50 килограммов азота для пополнения атмосферы станции, 420 килограммов питьевой воды, а также продукты питания, одежду, санитарно-гигиенические и медицинские средства для экипажа. Масса аппаратуры и расходных материалов для дооснащения и планового ремонта бортовых систем станции, космических исследований и экспериментов превысила полтонны. Корабль также привёз инвентарь для экспериментов.