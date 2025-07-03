Ракета «Союз-2.1А» успешно вывела на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-31»

Ракета «Союз-2.1А» стартовала с космодрома Байконур. Она доставит к Международной космической станции грузовой корабль «Прогресс МС-31». Трансляцию запуска вёл «Роскосмос».

Старт «Союз-2.1А» с грузовым кораблём «Прогресс МС-31». Видео © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»

К настоящему моменту корабль успешно отделился от третьей ступени ракеты-носителя на околоземной орбите. Стыковка с модулем «Поиск» российского сегмента станции запланирована на 0:28 по московскому времени 6 июля.