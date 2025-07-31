Запуск Crew Dragon с российским космонавтом отменён за минуту до старта

Запуск к Международной космической станции (МКС) американского многоразового корабля Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-11, в составе которого находится космонавт «Роскосмоса» Олег Платонов, отменён. Об этом сообщило SpaceX в соцсети X.

«Запуск Dragon с помощью Falcon 9 сегодня отменён из-за облачности над стартовой площадкой. Команды теперь нацелены на пятницу, 1 августа», — говорится в заявлении.

Старт, запланированный на четверг, 31 июля, отменили буквально за минуту до запуска из-за неблагоприятных погодных условий.