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Регион
31 июля, 16:37

Запуск Crew Dragon с российским космонавтом отменён за минуту до старта

В США отменили запуск Crew Dragon с космонавтом Роскосмоса к МКС из-за непогоды

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose Antonio Perez

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose Antonio Perez

Запуск к Международной космической станции (МКС) американского многоразового корабля Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-11, в составе которого находится космонавт «Роскосмоса» Олег Платонов, отменён. Об этом сообщило SpaceX в соцсети X.

«Запуск Dragon с помощью Falcon 9 сегодня отменён из-за облачности над стартовой площадкой. Команды теперь нацелены на пятницу, 1 августа», — говорится в заявлении.

Старт, запланированный на четверг, 31 июля, отменили буквально за минуту до запуска из-за неблагоприятных погодных условий.

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Ранее стало известно о неудачном запуске индийской ракеты PSLV-XL. Спутник EOS-09 не был выведен на заданную орбиту из-за технических неполадок в работе третьей ступени ракеты-носителя. Запуск произвели в 05:59 по местному времени (03:29 мск) с космодрома Космического центра имени Сатиша Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота.

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Наталья Афонина
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