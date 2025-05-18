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18 мая, 09:35

Индия не смогла успешно запустить ракету в космос

Индия объявила о неудачном запуске ракеты PSLV-XL со спутником

Обложка © Х / chandanmgs123

Обложка © Х / chandanmgs123

Индийская космическая организация ISRO сообщила о неудачном запуске ракеты PSLV-XL 18 мая. Спутник EOS-09 не был выведен на орбиту из-за технических проблем в третьей ступени ракеты.

Пуск ракеты-носителя PSLV-XL. Фото © Х / chandanmgs123

Пуск ракеты-носителя PSLV-XL. Фото © Х / chandanmgs123

Запуск аппарата был осуществлён с территории Космического центра имени Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота (юго-восток Индии) в 05:59 по местному времени (03:29 по московскому времени).

Выполнить вывод на орбиту не удалось. Фото © Х / chandanmgs123

Выполнить вывод на орбиту не удалось. Фото © Х / chandanmgs123

Спутник, спроектированный для пятилетней миссии, оснащён передовым радаром с синтезированной апертурой (РСА), обеспечивающим разрешение до 1 метра. Эта технология позволяет получать высокодетализированные изображения независимо от погодных условий и времени суток.

Индийский спутник радиолокационного наблюдения весом 1696 кг должен был пополнить существующую орбитальную группировку, предназначенную для широкого спектра задач. Среди них: радиолокационная съёмка для нужд сельского и лесного хозяйства, анализ состояния грунта и водных ресурсов, составление карт затоплений, а также военная разведка. Все эти спутники работают на низкой околоземной орбите, примерно в 535 километрах от Земли.

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Ранее сообщалось, что Китай успешно отправил на орбиту спутник «Шиянь-19», предназначенный для экспериментов с технологиями спутниковой связи. Пуск состоялся с космодрома Сичан (провинция Сычуань). Спутник был доставлен на заданную орбиту ракетой-носителем «Чанчжэн-3С» без отклонений от программы.

Ольга Сливченко
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