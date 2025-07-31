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Регион
31 июля, 19:04

Баканов и и.о. главы NASA Даффи договорились об эксплуатации МКС до 2028 года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 3Dsculptor

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 3Dsculptor

Генеральный директор «Роскосмоса» и исполняющий обязанности главы NASA Шон Даффи договорились об эксплуатации МКС до 2028 года. Об этом руководитель российской госкорпорации рассказал журналистам по итогу беседы.

«Диалог прошёл неплохо. Мы договорились о том, что эксплуатируем МКС до 2028 года. Очень важно, что руководитель новый NASA это подтвердил. И до 2030 года занимаемся вопросом сведения её с орбиты», — ответил он.

Баканов подчеркнул важность того, что прямой контакт между руководителями «Роскосмоса» и NASA состоялся. Он отметил, что Даффи помог российской делегации прибыть на совместную миссию, в рамках которой космонавт Олег Платонов вместе с американскими астронавтами отправится на МКС. К сожалению, сегодня старт был отменён из-за непогоды. Новая попытка состоится 1 августа.

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Напомним, что о прибытии Дмитрия Баканова в Хьюстон стало известно 29 июля. Он прилетел в США вместе с делегацией госкорпорации. Между руководителями космических ведомств двух стран впервые состоялись переговоры с 2018 года. Стороны обсудили взаимодействие по лунным программам, совместное освоение дальнего космоса, работу МКС, а также дальнейшее сотрудничество по другим проектам.

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Юлия Сафиулина
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