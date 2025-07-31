Крикалёв: Утечка воздуха в модуле Звезда на МКС продолжается

Наблюдения показали, что в модуле «Звезда» на Международной космической станции (МКС) сохраняется утечка воздуха в промежуточной камере, несмотря на ремонт, проведённый в июне. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил заместитель руководителя «Роскосмоса» Сергей Крикалёв.

«Утечка продолжается. Мы продолжаем усилия по её поиску и устранению — недавние ремонтные работы серьёзно сократили скорость утечки воздуха. В течение некоторого времени мы даже считали, что нашли последнюю трещину и заделали её», — сказал Крикалёв.

Он отметил, что российские и американские инженеры продолжают совместную работу для поиска окончательного решения.