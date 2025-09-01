Психолог рассказала родителям школьников, как бороться со слезами и нежеланием делать «домашку»

Если школьник готов пролить реки слёз, лишь бы не делать домашнее задание по неинтересному для него предмету, с ребёнком нужно договориться. О том, как это сделать, Life.ru рассказала детский психолог Дарья Дугенцова.

У младших школьников выполнение домашнего задания — это вопрос заинтересованности. Возможно, учитель как-то не так преподаёт тот или иной предмет или, возможно, там действительно программа не очень подходит для вашего ребёнка. Поэтому лучший вариант — это заинтересовать ребёнка тем предметом, которым он не хочет заниматься. Дарья Дугенцова Детский психолог

«Если ребёнок не любит математику, ему стоит объяснить, как этот предмет пригодится в жизни. К примеру, у мальчика есть мечта и он хочет стать космонавтом, а для этого нужно изучать физику. А чтобы понять физику, нужно знать математику — это нужно объяснить. И если ребёнок поймёт, для чего ему нужно учиться, то слёз и нежелания будет в разы меньше. Дети часто плачут, когда их заставляют заниматься тем, что им совсем не нравится», — объяснила психолог.

Намного сложнее решить такую проблему, когда она возникает у подростков. В этом случае наша собеседница рекомендует поговорить с ребёнком, узнать, какие у него желания, чего бы он хотел добиться, сколько зарабатывать. В подростковом возрасте дети начинают понимать, зачем вообще нужно образование, и их можно замотивировать перспективами в большей степени, чем младших школьников. С подростками можно поговорить по-взрослому и узнать, почему они не хотят тратить силы на изучение того или иного предмета, а также договориться об альтернативе на будущее.

Ты не хочешь нормально делать русский язык, но хочешь поступать на техническое направление. Окей, если ты так хочешь сделать, договоримся: у тебя стабильно в году будет четвёрка, а остальные направления должны иметь высокий балл. Дарья Дугенцова Детский психолог

«Важно договориться с подростком, а не нравоучать его. Если младшего школьника можно нравоучать, то подростка нет, потому что у него уже есть подсознательное желание сепарироваться и двигаться дальше по жизни самостоятельно», — подытожила Дугенцова.