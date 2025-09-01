Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 сентября, 10:16

Российские военные поздравили школьников с Днём знаний из зоны СВО

Военнослужащие поздравили российских школьников с Днём знаний. Видео с тёплыми словами и напутствиями бойцов в распоряжение Life.ru предоставил Народный фронт.

Российские военнослужащие поздравили школьников с 1 сентября. Видео © Народный фронт / Предоставлено Life.ru

Защитники России пожелали ребятам слушать педагогов и быть прилежными учениками, а к учёбе относиться с интересом и весельем. Также российские воины дали напутствие молодёжи освоить важные для страны профессии в будущем.

Губерниев — Губошлёп, а Буланова — Булочка: В День знаний звёзды раскрыли Life.ru свои школьные прозвища
Губерниев — Губошлёп, а Буланова — Булочка: В День знаний звёзды раскрыли Life.ru свои школьные прозвища

Ранее российских школьников с Днём знаний поздравил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что будущее — за умными и образованными людьми. К слову с сегодняшнего дня у студентов, которые осваивают ключевые специальности, выросли президентские стипендии: теперь они составляют 30 тысяч рублей.

BannerImage

Обложка © Народный фронт / Предоставлена Life.ru

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Дети
  • 1 сентября
  • Ветераны СВО
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar