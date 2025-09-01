Российские военные поздравили школьников с Днём знаний из зоны СВО

Военнослужащие поздравили российских школьников с Днём знаний. Видео с тёплыми словами и напутствиями бойцов в распоряжение Life.ru предоставил Народный фронт.

Защитники России пожелали ребятам слушать педагогов и быть прилежными учениками, а к учёбе относиться с интересом и весельем. Также российские воины дали напутствие молодёжи освоить важные для страны профессии в будущем.