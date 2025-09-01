Российские военные поздравили школьников с Днём знаний из зоны СВО
Военнослужащие поздравили российских школьников с Днём знаний. Видео с тёплыми словами и напутствиями бойцов в распоряжение Life.ru предоставил Народный фронт.
Российские военнослужащие поздравили школьников с 1 сентября. Видео © Народный фронт / Предоставлено Life.ru
Защитники России пожелали ребятам слушать педагогов и быть прилежными учениками, а к учёбе относиться с интересом и весельем. Также российские воины дали напутствие молодёжи освоить важные для страны профессии в будущем.
Ранее российских школьников с Днём знаний поздравил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что будущее — за умными и образованными людьми. К слову с сегодняшнего дня у студентов, которые осваивают ключевые специальности, выросли президентские стипендии: теперь они составляют 30 тысяч рублей.
