Губерниев — Губошлёп, а Буланова — Булочка: В День знаний звёзды раскрыли Life.ru свои школьные прозвища
Татьяну Буланову в школе звали Булочкой, а Анатолия Вассермана — Васькой
1 Сентября — важный день даже для тех, кто уже давно окончил школу. Годы, проведённые за партой, остаются одними из самых незабываемых в жизни. В честь Дня знаний Life.ru попросил звёзд вспомнить свои школьные прозвища.
Старшеклассники меня звали «Губошлёп — губами шлёп-шлёп». Сначала я обижался, но потом ко мне подошла девочка из 8-го класса — роскошная Анжела. Она сказала: «Не слушай ты этих бестолочей, наступит время — и все они захотят прильнуть к твоим классным губам». Это вселило в меня уверенность, и я продолжал идти своей дорогой, гордо неся звание губошлёпа всея Руси.
В школе было прозвище Булка, Булочка. Это созвучно моей фамилии. Я совсем не обижалась на такое.
Меня в школе прозвали Вася, Васька. Это прозвище пошло как сокращение от моей фамилии — Вассерман. Я ничуть не возражал и не обижался. А иногда звали «кот Васька», но только лишь потому, что котов часто раньше называли так.
Самый прикол в том, что я всю жизнь хотела, чтобы у меня было прозвище, но его не было. Но меня называли «куколкой» учителя, потому что я была маленькой и забавной. А так я школу очень любила, не обижалась, потому что меня плохими словами не называли.
Я с самого 1 сентября была очень активным ребёнком. Прозвище в школьные годы у меня было одно — Блёданс. Разве можно придумать более яркое прозвище, чем моя фамилия? Поэтому никогда у меня не было никаких других прозвищ. Иногда меня это обижало, но сейчас уже всё равно.
