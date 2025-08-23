1 Сентября: почему мы носим цветы и слушаем первый звонок? История и традиции главного школьного праздника Оглавление Когда детям в школу в 2025 году Интересные факты о Дне знаний Как поздравить с 1 Сентября Где могут отменить линейки 1 Сентября 2025 года 1 Сентября 2025 года по всей стране отмечают День знаний. Какая история у этого праздника, какие у него традиции, какие мероприятия пройдут 1 Сентября в Москве и в Питере — читайте подробнее в материале от Life.ru. 22 августа, 21:35 День знаний 2025 — когда будет. Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

Недавно было предложено сделать 1 Сентября оплачиваемым выходным днём для родителей. Такой идеей поделился первый замруководителя фракции СРЗП Дмитрий Гусев. По его мнению, 1 Сентября для многих родителей — это день гордости, особенно для тех, чьи дети впервые идут в школу. Но часто им приходится сталкиваться с проблемой — начальство не отпускает или заставляет взять отгул за свой счёт либо вычитает этот день из отпуска.

Поэтому, чтобы семьи могли без стресса разделить радость Дня знаний с детьми, Дмитрий Гусев призывает коллег поддержать законопроект, который уже готовится к внесению.

Примут это предложение или нет — покажет время. А пока предлагаем узнать немного побольше о самом Дне знаний. История и традиции праздника, а также несколько интересных фактов о 1 Сентября — читайте в этой статье!

История праздника

1 сентября не всегда являлось началом учебного года и, соответственно, Днём знаний. В России до 1699 года в этот день праздновали Новолетие — наступление нового календарного года. Лишь в 1700 году по указу Петра I Новый год был перенесён на 1 января.

Главная причина отсутствия единого времени начала учебного года — все работали на полях, в том числе и дети. В образовательных учреждениях занятия могли начинаться в разные месяцы — от августа до декабря — в зависимости от сезонных работ в регионах. Городские ученики, как правило, возвращались в школу раньше, чем их сельские сверстники, занятые работой в полях.

Единую дату начала учебного года установили только в СССР. В 1930 году вступило в силу постановление «О всеобщем обязательном начальном обучении» — согласно ему, дети в возрасте от восьми до 10 лет осенью должны были быть приняты в школу. Однако эта дата окончательно закрепилась только в 1935 году, когда 1 сентября было объявлено единым днём начала учебного года.

С 1984 года 1 Сентября стало всенародным праздником благодаря указу Президиума Верховного Совета СССР «О праздничных и памятных днях» — и тогда же за ним закрепилось название «День знаний». Так этот день и стал для миллионов детей моментом, когда они впервые переступают порог школы и попадают в мир знаний.

День знаний — почему 1 сентября. Фото © ТАСС / И. Сверида

Традиции праздника

День знаний стал уже настоящим ритуалом, включающим в себя множество традиций.

Ключевым моментом, конечно же, является торжественная линейка, проходящая во дворах школ, колледжей и университетов. На ней собираются ученики всех классов (студенты, если мы о ссузах и вузах), их родители, преподаватели и административный состав, а также почётные гости, среди которых могут быть выпускники и ветераны.

В ходе линейки звучит гимн, поднимается Государственный флаг, а также озвучиваются поздравления с началом нового учебного года. Особое внимание уделяется первоклассникам, которых символически «вводят» в учебную жизнь будущие выпускники.

Центральным событием становится первый звонок. В этом ритуале обычно участвуют мальчик из старшего класса и девочка-первоклассница, которые проходят круг по двору школы и звонят в колокольчик. Это символизирует передачу знаний от старшего поколения к младшему.

Традиционно директор школы (или ректор университета) произносит речь, в которой подводятся итоги предыдущего учебного года и звучат наставления и пожелания на будущее.

Также во многих школах принято дарить учителям цветы, фотографироваться в классе, с родителями и/или на фоне образовательного учреждения, в некоторых регионах администрация школ или местные власти вручают первоклассникам книги, канцелярские наборы, памятные значки, а ещё часто в этот день в классах проводят чаепития — всё это локальные традиции, они не соблюдаются повсеместно, как линейка, прохождение по двору с колокольчиком и т.д., но всё равно очень распространены и любимы.

1 Сентября 2025 — где будут линейки. Фото © РИА «Новости» / Михаил Воскресенский

Когда детям в школу в 2025 году

В 2025 году 1 Сентября выпадает на понедельник, а значит, учебная неделя начнётся без изменений.

Что касается организации торжественных линеек на День знаний, решения по этому вопросу принимаются каждой школой индивидуально. Информация о проведении мероприятий будет доведена до родителей на классных собраниях, которые, как правило, проходят во второй половине августа, или через мессенджеры.

Интересные факты о Дне знаний

Ну и как же без интересных фактов. Специально для вас собрали несколько любопытных моментов, связанных с одним из главных праздников в жизни каждого ребёнка.

1 сентября стало Днём знаний благодаря инициативе советского педагога Фёдора Брюховецкого, который предложил не только этот праздник, но и традицию последнего звонка в школах.

В прошлом, ещё на Руси, 1 сентября было не Днём знаний, а Новым годом, который отмечался осенью, когда сбор урожая завершал природный цикл и начинал новый.

В СССР официального дня начала учебного года не существовало до середины 1930-х, однако 1 сентября как раз чаще всего и становилось этой датой для большинства школ.

В Японии учебный год начинается в апреле, и День знаний совпадает с периодом цветения сакуры, что символизирует обновление. В отличие от многих других стран, в этот день в Японии не принято делать подарки.

1 Сентября 2017 года стало особенно запоминающимся: в школу пришли 1,8 миллиона первоклассников, что стало рекордом.

Отменят ли линейки 1 Сентября 2025 года. Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

Как поздравить с 1 Сентября

Вариантов, как поздравить с 1 Сентября, много. Если вы хотите как-то порадовать своего учителя, то это может быть и традиционный букет цветов, их часто дарят и почти все — банально, но беспроигрышно. Либо подарить что-то более практичное, что пригодится в работе, — канцелярские наборы, красивые блокноты, а ещё чашки с надписями или просто сладости. Своего ребёнка-школьника 1 Сентября можно порадовать чем-то таким, что поможет настроиться на учёбу. Это могут быть яркие пеналы, наборы для творчества или книги. Но что бы это ни было, главное — внимание.

Где могут отменить линейки 1 Сентября 2025 года

К сожалению, возможно, не все дети смогут посетить линейку 1 Сентября 2025 года в своей школе. По сообщениям СМИ, в некоторых регионах России мероприятия, приуроченные ко Дню знаний, в традиционном формате могут быть отменены в целях безопасности. В качестве альтернативы предлагается провести мероприятия в закрытых помещениях, например в актовых и спортивных залах, или вовсе отменить при высоком уровне угрозы.

Так, в Ставропольском крае торжественные линейки будут проходить под контролем полиции и других силовых структур. В случае опасности мероприятия переведут в онлайн-режим.

В Осетии уже более 20 лет первые три дня месяца объявляются траурными в связи с годовщиной событий в Беслане, поэтому там линейки пройдут 4 сентября и тоже в зависимости от ситуации.

В Брянске планируется провести линейки 1 Сентября в обычном режиме и под открытым небом. А вот в области и на окраинах, скорее всего, мероприятия пройдут в онлайн-формате.

В Белгородской и Курской областях, в приграничных зонах, рассматривается дистанционный формат, а в Дагестане и Адыгее планируется провести мероприятия в штатном режиме, если не будет опасности.

В Краснодарском крае пока особых распоряжений не прозвучало.

