«Будущее принадлежит умным»: Путин поздравил россиян с Днём знаний

Президент России Владимир Путин поздравил школьников, студентов, учителей и преподавателей с Днём знаний. Видеопоздравление главы государства появилось на сайте Кремля.

Путин отметил, что все начинают свой путь ко взрослой жизни в школе. Многие хорошо помнят радость и волнение, которые испытывают 1 сентября. Президент отдельно поздравил детей, которые впервые услышат школьный звонок в этот день.

«Мы будем делать всё, чтобы у вас — у всех российских детей, у молодого поколения — были лучшие условия для освоения современных знаний, для дополнительных занятий, творчества, спорта и полезного досуга», — заявил президент.

Он также рассказал о серьёзном внимании к образованию и воспитанию детей в России. Поддержка педагогов и развитие инфраструктуры учебных заведений также входят в эту программу. Путин сообщил, что за последние шесть лет по всей стране, включая Донбасс и Новороссию, построили более 1600 новых школ. В этих учебных заведениях обучаются более миллиона детей. Кроме того, свыше 3,8 миллиона студентов учатся в российских колледжах.

«Будущее принадлежит умным, образованным, активным и неравнодушным людям. Всем, кто жадно впитывает знания, постоянно стремится к новому, кто хочет приносить пользу родной стране и добивается этой цели — конкретными делами, победами и достижениями», — добавил президент.