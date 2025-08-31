С 1 сентября студентам увеличат президентскую стипендию до 30 тысяч рублей

Российским студентам, обучающимся по специальностям, имеющим ключевое значение для научно-технологического развития страны, будет увеличена президентская стипендия до 30 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на информацию, предоставленную Министерством науки и высшего образования.

«Стипендия президента Российской Федерации будет назначена 3 400 студентам, курсантам и слушателям, <...> которые учатся в российских вузах очно по специальностям, соответствующим приоритетам научно-технологического развития России», — уточнили в министерстве.

Отбор кандидатов на получение стипендии будет осуществляться на конкурсной основе в ноябре–декабре текущего года. Выплаты стипендии будут произведены, в том числе за период с 1 сентября 2025 года. Помимо этого, 5700 студентов, курсантов и слушателей вузов получат стипендию правительства России в размере 20 тысяч рублей.