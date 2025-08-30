Путин увеличил число стипендий для учёных, работающих в сфере вооружений

Новый указ подписал президент России Владимир Путин. В нём говорится об увеличении количества стипендий для молодых учёных, конструкторов и инженеров, занятых прорывными разработками в сфере вооружений. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Количество стипендий для учёных, конструкторов, технологов и других инженерно-технических работников организаций — исполнителей государственного оборонного заказа увеличивается до 650 в год, а для специалистов и молодых работников до 35 лет включительно — до 1 950 в год», — говорится в указе.

Изменения внесены в указ президента «О повышении эффективности мер государственной поддержки работников организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации». Цель — стимулировать молодых специалистов и поддерживать их в разработках прорывных вооружений.