Путин подписал указ, который может вернуть иностранцам долю в проекте Сахалин-1

Президент России Владимир Путин подписал указ, который открывает возможность для иностранцев, включая американскую нефтегазовую корпорацию ExxonMobil, вернуть свою долю в операторе нефтегазового проекта «Сахалин-1». Как сообщает агентство Reuters, данный документ уточняет условия получения иностранной доли в проекте, предоставляя возможность для возвращения активов при условии выполнения нескольких требований.

В пятницу, перед встречей с Трампом на Аляске Путин дополнительно уточнил правила, касающиеся передачи доли в уставном капитале проекта. Теперь для возвращения доли иностранной стороны необходимо заключение договоров на поставку оборудования и запчастей, а также соглашений о техническом сотрудничестве, необходимых для реализации «Сахалина-1».

Указом № 723 от 7 октября 2022 года в России был создан новый оператор проекта «Сахалин-1», который взял на себя права и обязанности Exxon Neftegaz Limited, ранее владевшей 30% в проекте. Теперь управление осуществляется через структуру «Роснефти» «Сахалинморнефтегаз-Шельф» с долей 20%. Японская компания Sodeco и индийская ONGC, также являющиеся иностранными участниками, подтвердили свои намерения продолжить участие в проекте, в то время как американская Exxon, не давшая подтверждение, находится в процессе выхода с марта 2022 года.