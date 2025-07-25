Штат центрального аппарата МВД будет расширен
Путин подписал указ о расширении штата центрального аппарата МВД до 7110 человек
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Штатная численность центрального аппарата Министерства внутренних дел России будет увеличена до 7110 человек. Соответствующий указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, был обнародован в пятницу на официальном ресурсе правовой информации.
Документ, вступающий в силу с 1 октября, предусматривает добавление 350 штатных единиц.
«Установить предельную штатную численность центрального аппарата МВД РФ в количестве 7110 единиц, в том числе сотрудников органов внутренних дел РФ в количестве 6364 человек, федеральных государственных гражданских служащих — 661 человека, работников — 85 человек», — сказано в указе.
Прежде штат подразделения МВД насчитывал 6760 сотрудников, в том числе 6014 работников органов внутренних дел, 661 федерального гражданского служащего и 85 человек из числа обслуживающего персонала.
Ранее Владимир Путин подписал законодательный акт, согласно которому ФСБ возвращается функция управления следственными изоляторами (СИЗО), ранее принадлежавшая ФСИН. Кроме того, данный закон предоставляет ведомству полномочия по учреждению собственных мест предварительного заключения.