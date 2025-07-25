Штат центрального аппарата МВД будет расширен

Штатная численность центрального аппарата Министерства внутренних дел России будет увеличена до 7110 человек. Соответствующий указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, был обнародован в пятницу на официальном ресурсе правовой информации.

Документ, вступающий в силу с 1 октября, предусматривает добавление 350 штатных единиц.

«Установить предельную штатную численность центрального аппарата МВД РФ в количестве 7110 единиц, в том числе сотрудников органов внутренних дел РФ в количестве 6364 человек, федеральных государственных гражданских служащих — 661 человека, работников — 85 человек», — сказано в указе.

Прежде штат подразделения МВД насчитывал 6760 сотрудников, в том числе 6014 работников органов внутренних дел, 661 федерального гражданского служащего и 85 человек из числа обслуживающего персонала.