В МВД назвали требования для удаления незаконного контента в интернете
МВД: При запросе о блокировке опасного контента обязателен скриншот или запись
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При запросе на блокировку определённого контента необходимо предоставить скриншот или запись экрана с полным постом/комментарием, а также именем автора, названием сообщества, датой и ссылкой. Об этом рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
«Прежде всего сделайте и сохраните скриншоты/запись экрана, захватите весь пост/комментарий, имя автора/название сообщества, дату публикации и URL-адрес в адресной строке. Убедитесь, что информация читаема», — говорится в сообщении.
В правоохранительных органах поясняют, что блокировка сайтов и страниц, а также их внесение в Единый реестр запрещённой информации осуществляется разными государственными органами. Каждое ведомство специализируется на определённом виде запрещённого контента.
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