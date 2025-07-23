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23 июля, 13:11

В МВД назвали требования для удаления незаконного контента в интернете

МВД: При запросе о блокировке опасного контента обязателен скриншот или запись

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chonlatee42

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chonlatee42

При запросе на блокировку определённого контента необходимо предоставить скриншот или запись экрана с полным постом/комментарием, а также именем автора, названием сообщества, датой и ссылкой. Об этом рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Прежде всего сделайте и сохраните скриншоты/запись экрана, захватите весь пост/комментарий, имя автора/название сообщества, дату публикации и URL-адрес в адресной строке. Убедитесь, что информация читаема», — говорится в сообщении.

В правоохранительных органах поясняют, что блокировка сайтов и страниц, а также их внесение в Единый реестр запрещённой информации осуществляется разными государственными органами. Каждое ведомство специализируется на определённом виде запрещённого контента.

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Мария Любицкая
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