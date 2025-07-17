Россиянам объяснили, какие данные нельзя хранить в цифровом «сейфе»

Специалисты Центра безопасного интернета предупреждают о рисках хранения конфиденциальной информации в мобильных устройствах. По словам координатора Урвана Парфентьева, любые важные данные, находящиеся в телефоне, могут стать добычей злоумышленников при взломе. Об этом он сообщил «Вечерней Москве».

«Цифровое устройство можно сравнить с сейфом. При его взломе чувствительная информация уйдёт к злоумышленникам, и они смогут воспользоваться ею в мошеннических целях», — отметил специалист.

Чтобы снизить вероятность утечки, Парфентьев рекомендует переносить особо важные сведения на внешние носители, не подключённые к интернету. Такой подход значительно повышает безопасность и минимизирует риски компрометации.

Особое внимание стоит уделять таким данным, как личные фотографии, скриншоты переписок, а также логины и пароли от социальных сетей и приложений. Их хранение на смартфоне делает пользователя уязвимым перед киберпреступниками.

Если есть подозрения, что информация может быть скомпрометирована, лучше своевременно удалить её с устройства и сохранить в более надёжном месте. Такой простой шаг поможет сохранить приватность и защитить себя от мошеннических схем.