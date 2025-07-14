Киберполиция назвала главные признаки заражения смартфона вирусами

МВД России предупредило о признаках заражения смартфона вредоносным ПО. В управлении по организации борьбы с противоправным использованием ИКТ отметили, что на это могут указывать замедление работы устройства, перегрев, быстрая разрядка и самопроизвольные перезагрузки.

Среди других тревожных сигналов – появление незнакомых приложений, которые пользователь не устанавливал, а также всплывающая реклама и подозрительные уведомления. В ведомстве уточнили, что даже знакомые программы могут начать запрашивать странные разрешения, например доступ к SMS или геолокации для приложений, которым это не требуется.

При обнаружении подобных симптомов специалисты рекомендуют немедленно отключить телефон от интернета, переведя его в авиарежим. Это предотвратит утечку данных. Также необходимо заблокировать банковские карты, привязанные к счетам, обратившись в службу поддержки банка через официальный сайт или по номеру с обратной стороны карты.

МВД советует проверить активные сессии во всех важных аккаунтах: на «Госуслугах», в банковских приложениях, соцсетях и почтовых сервисах. Для удаления вируса лучше обратиться к специалисту, а сам факт заражения следует заявить в отдел полиции по месту жительства, взяв с собой паспорт и телефон (без подключения к интернету).