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14 июля, 07:47

Киберполиция назвала главные признаки заражения смартфона вирусами

МВД: Быстрая разрядка и перегрев смартфона могут говорить о заражении вирусом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

МВД России предупредило о признаках заражения смартфона вредоносным ПО. В управлении по организации борьбы с противоправным использованием ИКТ отметили, что на это могут указывать замедление работы устройства, перегрев, быстрая разрядка и самопроизвольные перезагрузки.

Среди других тревожных сигналов – появление незнакомых приложений, которые пользователь не устанавливал, а также всплывающая реклама и подозрительные уведомления. В ведомстве уточнили, что даже знакомые программы могут начать запрашивать странные разрешения, например доступ к SMS или геолокации для приложений, которым это не требуется.

При обнаружении подобных симптомов специалисты рекомендуют немедленно отключить телефон от интернета, переведя его в авиарежим. Это предотвратит утечку данных. Также необходимо заблокировать банковские карты, привязанные к счетам, обратившись в службу поддержки банка через официальный сайт или по номеру с обратной стороны карты.

МВД советует проверить активные сессии во всех важных аккаунтах: на «Госуслугах», в банковских приложениях, соцсетях и почтовых сервисах. Для удаления вируса лучше обратиться к специалисту, а сам факт заражения следует заявить в отдел полиции по месту жительства, взяв с собой паспорт и телефон (без подключения к интернету).

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Никита Никонов
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