Россиянам рассказали, какие скрытые «паразиты» содержатся в каждом смартфоне

Специалист из лаборатории искусственного интеллекта РЭУ им. Г.В. Плеханова Марина Холод рассказала агентству «Прайм» о проблеме предустановленных приложений в смартфонах, которые негативно влияют на производительность вашего устройства и расход батареи. Кроме того, они могут передавать личные данные.

По словам эксперта, современные смартфоны, особенно на базе Android, часто содержат скрытые «паразитические» функции, такие как реклама, слежка, предустановленный софт и фоновые процессы, потребляющие ресурсы. Особую опасность представляют вредоносные и ненужные приложения, известные как «bloatware». Холод отмечает, что в Android-смартфонах часто встречаются лишние системные приложения: сторонние браузеры, различные мессенджеры, социальные сети, погодные виджеты и другие утилиты.

«В iPhone есть ненужные стандартные приложения, например, советы и предложения. Также могут быть установлены вирусы и скрытые майнеры», — отметил аналитик.

Для выявления вредоносных программ проверьте активные процессы, потребляющие заряд батареи. Отключите персонализацию рекламы Google, историю приложений и веб-поиска, блокируйте рекламу в браузере и приложениях, деактивируйте push-уведомления. Настройте конфиденциальность, отключив Google-аналитику. Регулярно очищайте кэш для повышения производительности. Эти меры помогут сократить количество рекламы и слежки, оптимизируя работу устройства.