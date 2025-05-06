Грозит геморрой: Россиянам раскрыли, почему часами сидеть в туалете с телефоном опасно для здоровья

Долгое время, проведённое в туалете с книгой или смартфоном, может обернуться серьёзными проблемами со здоровьем. Врач-хирург, колопроктолог «СМ-Клиники» Эльвин Гусейнов объяснил, к каким последствиям может привести такая привычка.

По словам специалиста, нормальный акт дефекации занимает всего 3-5 минут. Однако многие россияне, увлечённые чтением или игрой на телефоне, могут задерживаться в туалете на полчаса и даже час. Это чревато повышением давления в малом тазу и увеличением риска геморроя, особенно у тех, кто уже сталкивался с этой болезнью.

«Длительное сидение на унитазе создаёт давление на прямую кишку и может вызвать расширение вен в области заднего прохода. Если у человека уже есть геморрой, ситуация только усугубится», – предупредил врач в беседе с «Газетой.ru».

Кроме того, такое времяпрепровождение увеличивает вероятность инфекций мочеполовой системы. Расслабление мышц тазового дна нарушает нормальный отток мочи, что особенно опасно для женщин, чья анатомия делает их более уязвимыми к инфекциям.

Гусейнов также отметил, что долгие часы на унитазе ухудшают кровообращение в области бёдер и таза, что может привести к варикозному расширению вен. В итоге это не только угрожает здоровью, но и снижает продуктивность. Чтобы избежать этих неприятностей, врач рекомендует установить таймер на 5-10 минут и покидать туалет сразу после завершения дефекации.