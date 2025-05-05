Вызывают подагру: Названы продукты, которые могут навредить суставам пенсионеров

Красное мясо, бобовые, чёрный чай и кофе опасны для пожилых людей, потому что могут негативно влиять на суставы и спровоцировать развитие подагры, предупредил врач-гериатр и терапевт Юрий Серебрянский. По его словам, данные продукты содержат много пуриновых оснований, которые приводят к образованию мочевой кислоты.

Доктор медицинских наук отметил, что мочевая кислота влияет на развитие подагры, так как накапливается в хрящах и суставах, особенно в травмированных. Он уточнил, что кислота зачастую собирается в местах с наибольшей нагрузкой, таких как локти и колени.

Заслуженный врач РФ рекомендовал не злоупотреблять красным мясом, особенно говядиной. Если же пожилому человеку важно есть мясные супы, то лучше сливать первый бульон и вываривать мясо. Также эксперт разрешил добавлять немного бобовых в суп или салат, но призвал не есть их в качестве гарнира. Кроме того, необходимо заменить чёрный чай на зелёный, а кофе — на цикорий.

«Если отказаться от кофе не получается, то лучше употреблять его слабо заваренным и разбавлять молоком. При этом в день рекомендуется не более 200 миллилитров такого напитка», — подчеркнул собеседник «Москвы 24».