Врач рассказала, как связаны запоры с варикозным расширением вен
Флеболог Ватолина: Частые запоры могут спровоцировать варикоз
Люди, страдающие от запоров, даже не подозревают, какая ещё неприятность со здоровьем их может подстерегать. Как оказалось, проблема со стулом напрямую связана с варикозом. Об этом рассказала «Газете.ru» врач-флеболог Татьяна Ватолина.
«Переполненный кишечник давит на систему нижней полой вены, что вредит венозным клапанам», — объяснила доктор.
Однако избежать варикоза можно, даже если у родителей есть такая проблема. По словам флеболога, важно сохранять здоровый вес, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на венозные клапаны. Также следует чаще двигаться, особенно людям «сидячих» профессий. Ватолина советует проходить не менее двух километров в сутки, заниматься спортом и искать любую возможность для активности. Немаловажно решить проблему с запорами, подытожила она.
Ранее россиянам рассказали о первых признаках появления тромбов. Тромбоз — это образование плотных сгустков крови на стенках сосудов, которые приводят к нарушению кровоснабжения жизненно важных органов. Постоянный отёк ног, который не спадает утром, а также тянущая боль являются прямыми сигналами, что пора обратиться к врачу.