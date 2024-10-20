Врач рассказала, как связаны запоры с варикозным расширением вен

Люди, страдающие от запоров, даже не подозревают, какая ещё неприятность со здоровьем их может подстерегать. Как оказалось, проблема со стулом напрямую связана с варикозом. Об этом рассказала «Газете.ru» врач-флеболог Татьяна Ватолина.

«Переполненный кишечник давит на систему нижней полой вены, что вредит венозным клапанам», — объяснила доктор.

Однако избежать варикоза можно, даже если у родителей есть такая проблема. По словам флеболога, важно сохранять здоровый вес, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на венозные клапаны. Также следует чаще двигаться, особенно людям «сидячих» профессий. Ватолина советует проходить не менее двух километров в сутки, заниматься спортом и искать любую возможность для активности. Немаловажно решить проблему с запорами, подытожила она.