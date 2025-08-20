Студенткам начнут выплачивать пособия по беременности и родам
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shopping King Louie
С наступлением нового учебного года студенток ожидает новая мера государственной поддержки: Социальный фонд начнёт начислять пособия по беременности и родам. Как информирует пресс-служба фонда, оформить такую выплату можно будет посредством портала «Госуслуги».
Данная инициатива охватывает студенток, получающих образование очно в высших учебных заведениях, колледжах, организациях, предоставляющих дополнительное профессиональное образование, а также в научных центрах, вне зависимости от формы финансирования их обучения — будь то бюджетное или платное.
Заявление на получение пособия можно будет подать как через «Госуслуги», так и лично, обратившись в клиентские службы Социального фонда или в многофункциональные центры (МФЦ). Для успешного оформления потребуется предоставить медицинскую справку, подтверждающую период нетрудоспособности, и документ из образовательного учреждения, удостоверяющий факт очного обучения и период отпуска по беременности и родам.
В Соцфонде уточнили, что решение о назначении пособия будет принято в течение десяти рабочих дней, с возможным продлением до двадцати в особых обстоятельствах. Выплата средств осуществляется в пятидневный срок с момента принятия положительного решения.
Стоит отметить, что заявления студенток, поданные до 1 сентября, обрабатываются непосредственно образовательными учреждениями. В случаях, когда пособие уже было выплачено по прежним правилам, повторное назначение по обновленным нормам не предусмотрено.
Как писал Life.ru, с первого сентября этого года студенток, готовящихся стать матерями, ожидает значительное увеличение государственной поддержки: размер пособия по беременности и родам в России достигнет уровня 100% от регионального прожиточного минимума. Важно отметить, что это новшество будет действовать вне зависимости от факта получения стипендии. Утверждённый президентом РФ Владимиром Путиным закон, опубликованный на официальном портале правовых актов, призван существенно повысить финансовую помощь студенткам очной формы обучения в колледжах, вузах, учреждениях дополнительного профессионального образования и научных центрах.