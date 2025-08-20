Студенткам начнут выплачивать пособия по беременности и родам

С наступлением нового учебного года студенток ожидает новая мера государственной поддержки: Социальный фонд начнёт начислять пособия по беременности и родам. Как информирует пресс-служба фонда, оформить такую выплату можно будет посредством портала «Госуслуги».

Данная инициатива охватывает студенток, получающих образование очно в высших учебных заведениях, колледжах, организациях, предоставляющих дополнительное профессиональное образование, а также в научных центрах, вне зависимости от формы финансирования их обучения — будь то бюджетное или платное.

Заявление на получение пособия можно будет подать как через «Госуслуги», так и лично, обратившись в клиентские службы Социального фонда или в многофункциональные центры (МФЦ). Для успешного оформления потребуется предоставить медицинскую справку, подтверждающую период нетрудоспособности, и документ из образовательного учреждения, удостоверяющий факт очного обучения и период отпуска по беременности и родам.

В Соцфонде уточнили, что решение о назначении пособия будет принято в течение десяти рабочих дней, с возможным продлением до двадцати в особых обстоятельствах. Выплата средств осуществляется в пятидневный срок с момента принятия положительного решения.

Стоит отметить, что заявления студенток, поданные до 1 сентября, обрабатываются непосредственно образовательными учреждениями. В случаях, когда пособие уже было выплачено по прежним правилам, повторное назначение по обновленным нормам не предусмотрено.