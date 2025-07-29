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Регион
29 июля, 11:30

В Орловской области ни одна школьница не забеременела после введения выплат

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / StoryTime Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / StoryTime Studio

В Орловской области пока так и не появилось ни одной беременной школьницы после введения закона о выплатах до 100 тысяч рублей в качестве поддержки. Однако, как отметил губернатор региона Андрей Клычков, материальную помощь получили 94 студентки.

«У нас ни одной беременной школьницы так и не появилось. Но выплаты получили 94 студентки вузов и колледжей», – заявил он в интервью «Ведомостям».

Он также пояснил, что меры не направлены на стимулирование рождаемости среди несовершеннолетних. В таком возрасте это может быть не самым желанным событием, но нельзя бросать юных мам, лучше им помочь, подчеркнул Клычков.

Третий российский регион ввёл выплаты беременным школьницам
Третий российский регион ввёл выплаты беременным школьницам

Напомним, ранее в Орловской области ввели выплату в размере до 100 тысяч рублей беременным школьницам. Если раньше поддержка распространялась только на студенток, то теперь её могут получить будущие мамы, которые ещё не окончили школу. Аналогичные выплаты были введены и в других регионах. Однако инициатива вызвала критику со стороны медиков и некоторых чиновников. Например, депутат Госдумы Нина Останина заявила, что задача детей — учиться, а не рожать.

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Юлия Сафиулина
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