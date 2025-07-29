В Орловской области ни одна школьница не забеременела после введения выплат
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В Орловской области пока так и не появилось ни одной беременной школьницы после введения закона о выплатах до 100 тысяч рублей в качестве поддержки. Однако, как отметил губернатор региона Андрей Клычков, материальную помощь получили 94 студентки.
«У нас ни одной беременной школьницы так и не появилось. Но выплаты получили 94 студентки вузов и колледжей», – заявил он в интервью «Ведомостям».
Он также пояснил, что меры не направлены на стимулирование рождаемости среди несовершеннолетних. В таком возрасте это может быть не самым желанным событием, но нельзя бросать юных мам, лучше им помочь, подчеркнул Клычков.
Напомним, ранее в Орловской области ввели выплату в размере до 100 тысяч рублей беременным школьницам. Если раньше поддержка распространялась только на студенток, то теперь её могут получить будущие мамы, которые ещё не окончили школу. Аналогичные выплаты были введены и в других регионах. Однако инициатива вызвала критику со стороны медиков и некоторых чиновников. Например, депутат Госдумы Нина Останина заявила, что задача детей — учиться, а не рожать.