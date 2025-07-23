Стало известно, когда и насколько вырастет пособие для беременных студенток

С 1 сентября текущего года российские студентки, ожидающие ребёнка, будут получать пособие в размере 100% регионального прожиточного минимума, вне зависимости от того, получают ли они стипендию. Соответствующий закон утверждён президентом РФ Владимиром Путиным и размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Документ направлен на повышение размера пособия по беременности и родам для студенток очной формы обучения в профессиональных, высших, дополнительного профессионального образования и научных организациях.