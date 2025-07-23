Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 июля, 14:34

Стало известно, когда и насколько вырастет пособие для беременных студенток

Пособие для беременных студенток в РФ возрастёт до 100% прожиточного минимума

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Odua Images

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Odua Images

С 1 сентября текущего года российские студентки, ожидающие ребёнка, будут получать пособие в размере 100% регионального прожиточного минимума, вне зависимости от того, получают ли они стипендию. Соответствующий закон утверждён президентом РФ Владимиром Путиным и размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Документ направлен на повышение размера пособия по беременности и родам для студенток очной формы обучения в профессиональных, высших, дополнительного профессионального образования и научных организациях.

Пособие по беременности и родам для студенток вырастет до 127 тысяч рублей
Пособие по беременности и родам для студенток вырастет до 127 тысяч рублей

Ранее в России предложили ввести бесплатную программу восстановления женщин после родов. Уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец выступила с инициативой расширить программу ОМС. Кроме того, высказывали идеи о введении бесплатного обучения в колледжах для юных мам.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Путин
  • Законы
  • Пособия, льготы и выплаты
  • Социальные проблемы
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar