Стало известно, когда и насколько вырастет пособие для беременных студенток
Пособие для беременных студенток в РФ возрастёт до 100% прожиточного минимума
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С 1 сентября текущего года российские студентки, ожидающие ребёнка, будут получать пособие в размере 100% регионального прожиточного минимума, вне зависимости от того, получают ли они стипендию. Соответствующий закон утверждён президентом РФ Владимиром Путиным и размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документ направлен на повышение размера пособия по беременности и родам для студенток очной формы обучения в профессиональных, высших, дополнительного профессионального образования и научных организациях.
Ранее в России предложили ввести бесплатную программу восстановления женщин после родов. Уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец выступила с инициативой расширить программу ОМС. Кроме того, высказывали идеи о введении бесплатного обучения в колледжах для юных мам.