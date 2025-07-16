Пособие по беременности и родам для студенток вырастет до 127 тысяч рублей
Совфед вслед за Госдумой одобрил увеличение пособий для беременных студенток
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Совет Федерации одобрил проект закона о повышении пособий по беременности и родам для студенток, которые учатся в университете на очной форме, либо в учреждениях дополнительного профобразования или научных организациях. Об этом сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.
Документ предлагает увеличить размер выплаты до 100% от прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе, в среднем — 90 202 рубля. А для Москвы сумма и вовсе составит 127 тысяч рублей. Сейчас пособие зависит от стипендии и не превышает 23 333 рублей. Как рассказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, эта мера станет существенной поддержкой для студенческих семей. Госдума одобрила проект 8 июля. Закон вступит в силу 1 сентября 2025 года.
Ранее в России предложили ввести бесплатную программу восстановления женщин после родов. Уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец выступила с инициативой расширить программу ОМС. Она считает необходимым включить в неё комплексную программу послеродового восстановления для женщин, которая обеспечит матерям полноценное медицинское сопровождение после родов.