Пособие по беременности и родам для студенток вырастет до 127 тысяч рублей

Совет Федерации одобрил проект закона о повышении пособий по беременности и родам для студенток, которые учатся в университете на очной форме, либо в учреждениях дополнительного профобразования или научных организациях. Об этом сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

Документ предлагает увеличить размер выплаты до 100% от прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе, в среднем — 90 202 рубля. А для Москвы сумма и вовсе составит 127 тысяч рублей. Сейчас пособие зависит от стипендии и не превышает 23 333 рублей. Как рассказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, эта мера станет существенной поддержкой для студенческих семей. Госдума одобрила проект 8 июля. Закон вступит в силу 1 сентября 2025 года.