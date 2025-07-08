В России вырастут пособия для беременных студенток

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект об увеличении пособия по беременности и родам для студенток и аспиранток. Выплаты доведут до регионального прожиточного минимума, и положены они будут для обучающихся очно.

Выплачивать пособия будет Социальный фонд РФ из средств федерального бюджета. Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.