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Регион
8 июля, 12:57

В России вырастут пособия для беременных студенток

Госдума приняла закон об увеличении пособия беременным студенткам

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект об увеличении пособия по беременности и родам для студенток и аспиранток. Выплаты доведут до регионального прожиточного минимума, и положены они будут для обучающихся очно.

Выплачивать пособия будет Социальный фонд РФ из средств федерального бюджета. Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

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О том, что в России увеличат пособие по беременности и родам для студенток и аспиранток до уровня регионального прожиточного минимума, ранее сообщал глава Минтруда Антон Котяков. Причём в некоторых случаях это может привести к увеличению выплат в десять раз.

Александра Вишнякова
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