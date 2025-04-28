Беременны в 16: В России хотят ввести бесплатное обучение в колледжах для юных мам
Останину просят внести инициативу о бесплатном обучении в колледжах для юных мам
Обложка © DALL-E / Life.ru
В России хотят ввести бесплатное обучение в колледжах для беременных школьниц, чей возраст не достиг совершеннолетия. С соответствующей инициативой в Госдуму обратилась председатель правления Общественного центра по защите традиционных семейных ценностей «Иван Чай» Элина Жгутова (документ есть в распоряжении Life.ru).
По мнению общественников, инициатива по бесплатному обучению в колледжах для беременных несовершеннолетних школьниц имеет ряд очевидных плюсов. Во-первых, она создает условия для получения образования в ситуации, когда продолжение учебы может быть под угрозой. Это важно, потому что образование повышает шансы на трудоустройство и финансовую самостоятельность в будущем. Во-вторых, такая поддержка помогает снизить риск социальной изоляции. Девушки получают возможность оставаться частью образовательной среды, общаться со сверстниками и продолжать развиваться, что положительно сказывается и на их психологическом состоянии.
Еще одним преимуществом можно считать влияние на здоровье и благополучие будущего ребенка. Образованная мать, как правило, лучше осведомлена о вопросах ухода за ребенком и здорового образа жизни, что в долгосрочной перспективе сказывается на здоровье следующего поколения.
Кроме того, инициатива способствует укреплению социальной стабильности. Общество, которое заботится о своих уязвимых членах, демонстрирует высокий уровень зрелости и гуманности, что в конечном счете снижает уровень бедности и социальной напряженности.
«Просим Вас разработать и внести законодательную инициативу, которая позволила бы обеспечить: поступление на льготных условиях в колледжи беременных несовершеннолетних, имеющих срок не менее 12 недель; предоставление декретного отпуска одному из родителей несовершеннолетней беременной на период ее обучения в колледже; возможность обучения несовершеннолетних беременных на бесплатной основе.
Такая законодательная инициатива позволит несовершеннолетним беременным со сроком не менее 12 недель родить ребенка, получить помощь со стороны родителей, приобрести необходимую для общества профессию по наиболее востребованным специальностям, прежде всего, техническим, устроиться на работу и обеспечить материальное благополучие собственной семье и ребенку», — говорится в обращении на имя председателя комитета Государственной Думы по защите семьи, материнства и детства Нины Останиной.
Ранее Life.ru сообщал, что у власти трёх российских областей — Орловской, Брянской и Кемеровской — приняли решение о предоставлении единовременной материальной помощи беременным школьницам. Выплаты составят от 100 до 150 тысяч рублей. Однако некоторые депутаты ГД РФ считают эту меру пагубной, так как будет оправдываться подростковая беременность.