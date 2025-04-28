Беременны в 16: В России хотят ввести бесплатное обучение в колледжах для юных мам

В России хотят ввести бесплатное обучение в колледжах для беременных школьниц, чей возраст не достиг совершеннолетия. С соответствующей инициативой в Госдуму обратилась председатель правления Общественного центра по защите традиционных семейных ценностей «Иван Чай» Элина Жгутова (документ есть в распоряжении Life.ru).

По мнению общественников, инициатива по бесплатному обучению в колледжах для беременных несовершеннолетних школьниц имеет ряд очевидных плюсов. Во-первых, она создает условия для получения образования в ситуации, когда продолжение учебы может быть под угрозой. Это важно, потому что образование повышает шансы на трудоустройство и финансовую самостоятельность в будущем. Во-вторых, такая поддержка помогает снизить риск социальной изоляции. Девушки получают возможность оставаться частью образовательной среды, общаться со сверстниками и продолжать развиваться, что положительно сказывается и на их психологическом состоянии.

Еще одним преимуществом можно считать влияние на здоровье и благополучие будущего ребенка. Образованная мать, как правило, лучше осведомлена о вопросах ухода за ребенком и здорового образа жизни, что в долгосрочной перспективе сказывается на здоровье следующего поколения.

Кроме того, инициатива способствует укреплению социальной стабильности. Общество, которое заботится о своих уязвимых членах, демонстрирует высокий уровень зрелости и гуманности, что в конечном счете снижает уровень бедности и социальной напряженности.

«Просим Вас разработать и внести законодательную инициативу, которая позволила бы обеспечить: поступление на льготных условиях в колледжи беременных несовершеннолетних, имеющих срок не менее 12 недель; предоставление декретного отпуска одному из родителей несовершеннолетней беременной на период ее обучения в колледже; возможность обучения несовершеннолетних беременных на бесплатной основе.