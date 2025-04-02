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2 апреля, 16:03

Депутат Госдумы назвала рождение детей школьницами трагедией

Депутат Госдумы Горячева: Когда ребёнок рожает ребёнка — это трагедия

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

Выплаты школьницам за рождение ребенка могут восприниматься как одобрение подростковой беременности, считает депутат Госдумы Ксения Горячева. Такую точку зрения она высказала у себя в Telegram-канале. Представительницу «Новых людей» беспокоит, что такое травмирующее событие в жизни юных россиянок начали преподносить как достижение, хотя сама Горячева считает, что это трагедия.

«Когда ребёнок рожает ребёнка — это не героизм, а трагедия. Поддержка — важна. Но поддержка — это психологическая, медицинская, социальная помощь. А не сигнал: «Забеременела? Мы заплатим», — отметила парламентарий.

Горячева подчеркнула, что создание семьи должно быть осознанным и зрелым шагом, призвав не использовать детскую наивность для увеличения рождаемости.

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Напомним, что к настоящему моменту власти трёх российских областей — Орловской, Брянской и Кемеровской — приняли решение о предоставлении единовременной материальной помощи беременным школьницам. В Брянской области размер выплаты составляет 150 тысяч рублей, в то время как в Орловской и Кемеровской областях предусмотрено чуть меньше.

Марина Фещенко
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