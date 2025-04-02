Депутат Госдумы назвала рождение детей школьницами трагедией

Выплаты школьницам за рождение ребенка могут восприниматься как одобрение подростковой беременности, считает депутат Госдумы Ксения Горячева. Такую точку зрения она высказала у себя в Telegram-канале. Представительницу «Новых людей» беспокоит, что такое травмирующее событие в жизни юных россиянок начали преподносить как достижение, хотя сама Горячева считает, что это трагедия.

«Когда ребёнок рожает ребёнка — это не героизм, а трагедия. Поддержка — важна. Но поддержка — это психологическая, медицинская, социальная помощь. А не сигнал: «Забеременела? Мы заплатим», — отметила парламентарий.

Горячева подчеркнула, что создание семьи должно быть осознанным и зрелым шагом, призвав не использовать детскую наивность для увеличения рождаемости.