31 августа, 19:11

Назван топ-7 лучших цветов учителю на 1 Сентября, которые простоят дольше всего

Хризантемы, герберы и георгины назвали самыми стойкими цветами на 1 Сентября

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Smyshlyaev

Специалисты по флористике и экономике составили рекомендации по выбору оптимального букета для учителя на 1 Сентября, сочетающего долговечность и разумную стоимость. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

К наиболее стойким цветам, способным выдержать длительную линейку без воды, относятся хризантемы (стоят несколько недель), герберы, георгины (5-10 дней), астры (до двух недель), гладиолусы и дельфиниум (7-14 дней). Эксперты не рекомендуют гортензии из-за их быстрого увядания без воды.

Экономист Наталья Проданова отметила, что средняя стоимость букетов на 1 сентября составляет 3,5-5 тысяч рублей, но цены можно снизить, собирая композиции самостоятельно из сезонных цветов с дачи или покупая цветы поштучно. Три кустовые хризантемы обойдутся в 600-800 рублей, розы — 500-700 рублей, георгины и гладиолусы — 900-1200 рублей.

Флористы советуют избегать алых роз и монобукетов с яркой символикой, отдавая предпочтение нежным пастельным оттенкам или осеннему калейдоскопу цветов. Уместными считаются хризантемы, розы и герберы.

День знаний 2025: 60 красивых, коротких и душевных поздравлений на праздник 1 сентября
Ранее в Госдуме рассказали о правилах дарения подарков учителям. Согласно статье 575 ГК РФ, работникам образовательных учреждений разрешено принимать обычные подарки стоимостью до 3 тыс. рублей, такие как цветы или материалы для работы с детьми. Подарки дороже запрещены. Родителям советуют сохранять чеки на случай вопросов.

Анастасия Никонорова
