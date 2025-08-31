В ГД рассказали, какие подарки можно дарить учителям

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая разъяснила правила дарения подарков учителям в соответствии с российским законодательством. Об этом сообщает ТАСС.

«В Гражданском кодексе, в статье 575, написано, что сотрудникам образовательных организаций можно дарить подарки стоимостью до 3 тыс. рублей. Там немного по-другому сформулировано — что подарки запрещены, за исключением обычных подарков стоимостью до 3 тыс. рублей. Но, соответственно, из этого делаем вывод, что такие подарки дарить можно», — сказала Буцкая.

Депутат уточнила, что к допустимым подаркам относятся цветы и полезные материалы для работы с детьми, а также рекомендовала родителям сохранять чеки на случай возможных вопросов. Согласно статье 575 ГК РФ, подарки государственным и муниципальным служащим, включая работников образовательных организаций, не допускаются, за исключением обычных подарков стоимостью не более 3 тысяч рублей.

Тем временем, депутат Государственной Думы Виталий Милонов высказал предложение, чтобы 1 сентября вместо множества мелких букетов ученики дарили учителям один общий, составленный от всего класса. В беседе с «Газетой.ru» парламентарий пояснил, что в этом году его дети не понесут в школу цветы, поскольку родители решили направить средства на благотворительность. По мнению Милонова, единый, объемный букет от всего коллектива класса произведёт на педагога большее впечатление, нежели большое количество мелких композиций, которые, как он заметил, зачастую остаются невостребованными и хранятся в классах.

Виталий Милонов также поделился своим опытом, отметив, что, имея шестерых детей (пятеро из которых учатся в школе, а одна – в детском саду), он лично приветствует инициативу, когда от класса преподносится один значительный букет. Он подчеркнул, что это позволяет родителям направить сэкономленные средства на поддержку детских благотворительных программ. В качестве примера депутат привел акцию «Дети вместо цветов», в которой его семья ежегодно принимает участие, поддерживая фонд «Алёша».