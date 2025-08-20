Мессенджер MAX
Регион
20 августа, 10:19

В Госдуме предложили давать всем родителям выходной в День знаний

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chinnapong

В Госдуме готовится принятие закона, который позволит родителям официально брать выходной на 1 Сентября, чтобы сходить вместе с детьми на День знаний в школу. Проект, разработанный депутатами фракции «Новые люди», предлагает закрепить это право в Трудовом кодексе, дополнив статью 128, касающуюся отпусков без сохранения зарплаты.

Инициатива исходит от Владислава Даванкова, Антона Ткачёва, Амира Хамитова и Владимира Плякина. По их мнению, такой шаг поможет родителям уделить больше времени своим детям в важный для них моменты. В пояснительной записке к документу подчёркивается, что отказ работодатель будет не в праве отказать работнику, пришедшему с такой просьбой.

«Отказ в предоставлении отпуска 1 сентября, чтобы провести время с ребёнком в день начала учебного года в школе, будет нарушением трудовых норм», — сказано в пояснительной записке.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Государственной думе предложили сделать все парковки возле школы бесплатными на День знаний. Депутаты заметили, что в этот праздничный день цены на парковочные места возле образовательных учреждений повышаются.

