В ГД предложили 1 сентября сделать парковки возле школ бесплатными

Авторы идеи указали на существующее неравенство, связанное с тем, что правила бесплатной парковки в выходные и праздничные дни разнятся по регионам, а платные парковки зачастую обходятся слишком дорого. Данное предложение направлено на оказание поддержки семьям с детьми и укрепление семейных ценностей в России.

Между тем, автомобилистам следует быть внимательнее: из-за подготовки и проведения международного фестиваля «Спасская башня» на определённых участках в центре столицы будут введены существенные ограничения. Как сообщается, с вечера 20 августа (с 22:00) до утра 1 сентября будет закрыт для проезда участок улицы Ильинки, примыкающий к Красной площади, а также прилегающий проезд от Ильинки до Варварки у дома №5 на Красной площади. Кроме того, с полуночи 20 августа и до окончания мероприятия на этих зонах будет запрещена парковка.