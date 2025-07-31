В России могут ввести единые дни бесплатной парковки
Новые люди внесли в Госдуму проект о единых днях бесплатной парковки в России
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Единые дни бесплатной парковки на всей территории России предложили ввести депутаты Госдумы от фракции «Новые люди». Речь идёт о праздничных и выходных днях. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующий документ.
«Законопроектом предлагается законодательно установить единые дни бесплатной парковки на платных парковочных местах по всей стране», — говорится в пояснительной записке к проекту.
Сейчас в разных регионах страны действуют свои правила предоставления бесплатной парковки, особенно по воскресеньям и праздникам. Таким образом жители разных городов сталкиваются с неравными условиями. Авторы законопроекта — вице-спикер Владислав Даванков, депутаты Антон Ткачёв и Ярослав Самылин — предлагают закрепить единые дни бесплатной парковки на всех дорогах общего пользования регионального, муниципального и межмуниципального значения.
Ранее стало известно, что с 31 июля в Москве зарядные станции для электромобилей перестали быть бесплатными — теперь за подзарядку придётся платить. До этого столичные владельцы электрокаров пользовались целым рядом льгот, включая бесплатную парковку и проезд по платным трассам. Отмена преференций связана с необходимостью сделать инфраструктуру более устойчивой и избавить рынок от «халявщиков».