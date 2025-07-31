В России могут ввести единые дни бесплатной парковки

Единые дни бесплатной парковки на всей территории России предложили ввести депутаты Госдумы от фракции «Новые люди». Речь идёт о праздничных и выходных днях. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующий документ.

«Законопроектом предлагается законодательно установить единые дни бесплатной парковки на платных парковочных местах по всей стране», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Сейчас в разных регионах страны действуют свои правила предоставления бесплатной парковки, особенно по воскресеньям и праздникам. Таким образом жители разных городов сталкиваются с неравными условиями. Авторы законопроекта — вице-спикер Владислав Даванков, депутаты Антон Ткачёв и Ярослав Самылин — предлагают закрепить единые дни бесплатной парковки на всех дорогах общего пользования регионального, муниципального и межмуниципального значения.